Стало известно, как снизят транспортный налог для аккуратных водителей

«Людей стремятся чаще наказывать, вместо того чтобы поощрять аккуратное вождение. Мы в партии "Новые люди" считаем, что нужно действовать по-хорошему. Опыт такого поощрения есть в Стокгольме. Они берут все штрафы, уплаченные за год, и часть этой суммы разыгрывают в лотерее между осторожными водителями. Это реально мотивирует людей не нарушать», – отметил депутат и предложил для начала протестировать эту систему в Москве».