Можно ли в России купить новый автомобиль дешевле миллиона?

Автомобили в России подорожают с 1 августа. «Вечерняя Москва» выяснила, можно ли купить новую машину дешевле миллиона рублей и на какие варианты можно обратить внимание на вторичном рынке.

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С августа повысится ставка утилизационного сбора для автомобилей, которые ввозят в страну физические и юридические лица. Это повышение скажется на стоимости автомобилей. Как отметил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, с предложением о повышении утильсбора выступали российские автопроизводители, главы регионов и сенаторы.

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— С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года, — сказал Мантуров.

Перечень новых авто, которые можно купить за миллион рублей и дешевле, продолжает стремиться к нулю. Фактически на рынке сейчас представлен лишь один вариант — это Lada Granta. И, как ни странно, это вполне рабочий вариант: неприхотливая машинка, запчасти на которую можно найти в любой глуши за приемлемую цену, кушает мало, ремонтируется по старинке в гараже.

Чтобы уложиться в миллион при выборе подержанного авто, можно обратить внимание на седаны класса B, пользующиеся популярностью в России: Vokswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris. При этом в более или менее достойном состоянии будут лишь автомобили старше пяти лет, поскольку последние генерации данных моделей стоят дороже. К «большой троице» можно смело отнести и Lada Vesta на механической коробке передач, которая ни в чем не уступает немецким и корейским коллегам.

КСТАТИ

По последним данным Национального бюро кредитных историй, средний размер автокредита в России достиг рекордных значений с начала 2022 года и составил 1,34 миллиона рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Сергеев, специалист по подбору автомобилей: