В России создана технология прогноза ДТП в реальном времени

Технология, способная предсказывать вероятность аварий для конкретных участков дорог и конкретных водителей, создана российской ИТ-компанией в рамках НТИ "Автонет".

© Александр Корольков

В свободном доступе она может появиться уже до конца этого года.

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Новое решение встраивается в популярное мобильное приложение Simble и оценивает поведение водителя на дороге. Искусственный интеллект (ИИ) анализирует резкие перестроения, рывки, экстренные торможения, превышение скорости и другие действия, приводящие к неприятным последствиям. После обработки этих данных технология позволяет спрогнозировать дорожно-транспортное происшествие. Например, резкое торможение около пешеходного перехода при плохой погоде или в условиях недостаточной видимости говорит о повышенном риске наезда на человека.

Как сообщают в НТИ "Автонет", обезличенная информация, полученная от постоянно растущего числа пользователей Simble, может использоваться для оперативного выявления очагов аварийности и для оценки эффективности выполнения работ по оптимизации дорожного движения в разрезе погодных условий, времени суток, загруженности дорожной сети и других факторов, влияющих на поведение водителей. Также пользователь может просматривать информацию о подобных событиях в своем мобильном приложении.

Анонс технологии вызвал немало вопросов. Например, как "заставить" водителя установить такое приложение? Ведь любая обязаловка непременно вызовет отторжение. Понятно, что профессиональным шоферам может быть спущена директива сверху, а как быть с многочисленными любителями? Какова их выгода при использовании новой технологии? Ведь камере фотовидеофиксации или гаишнику, накосячив, можно и не попасться, а смартфон будет постоянно "шпионить" за водителем, что может отразиться на стоимости страховки.

"По статистике, большинство водителей-любителей уже давно обзавелись простейшими смартфонами, на которые можно скачивать приложения. И они ими пользуются. В смартфон эта разработка попадает путем обновления мобильного приложения, через которое оформляется страховка на поездку или парковку. В каждом смартфоне есть гироскоп, который позволяет эти данные собирать и анализировать с помощью ИИ, - попытался развеять скепсис автора этих строк эксперт по коммуникации Simble Ярослав Федосеев. - Выгода - это как раз стоимость полиса, который он приобретает у страховой компании через мобильное приложение не за десятки тысяч рублей на год, а всего за 100 рублей на несколько часов, пока выполняет поездку. Также смартфон будет оповещать водителя о его возможных ошибках на трассе и предупреждать об опасности".

Стимулировать частного автовладельца добровольно делиться данными о стиле своего вождения можно, предоставляя скидки на полисы каско, соглашается технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин. Подтвержденный объективно собранными данными цифровой водительский профиль станет убедительным доводом для страховой компании о персональной корректировке стоимости полиса для конкретного страхователя.

"Одно из направлений, с которым ИИ неплохо справляется, это персонализация, составление цифровых профилей пользователя и попытка предсказания его действий, - рассказывает Александр Щукин. - Сбором информации для подобных профилей и оценкой рисков уже давно занимаются скоринговые системы банков и страховых компаний. Идея сбора и анализа данных о стиле вождения также не нова.

Такие системы используют сервисы такси. Встроенный в смартфон акселерометр сообщит об ускорениях и торможениях, GPS-приемник укажет точное положение автомобиля в этот момент, а модуль LTE передаст эти данные на сервер.