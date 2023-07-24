Ford снизил цены на F-150 Lightning и потерял 3,6 млрд долларов

Маркетологи «голубого овала» в очередной раз переписали прайс-листы электропикапа F-150 Lightning. В начале 2022 года базовый вариант стоил 40 тысяч долларов, к весне 2023 года стартовая цена увеличилась до 60 тысяч долларов, а на минувшей неделе снизилась до 50 тысяч долларов. На стоимость акций Ford такие «качели» повлияли негативно: обвал на 5,9 процента стал крупнейшим с февраля.

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Ford F-150 Lightning подешевел перед началом поставок главного конкурента — электропикапа Tesla Cybertruck. В зависимости от комплектации дисконт составил от 6,1 до 10 тысяч долларов. Отныне «рабочий» электрический грузовичок в исполнении Pro стоит 50 тысяч долларов, а роскошная «дальнобойная» версия Platinum Extended Range обойдётся в 92 тысячи долларов.

Самый дешевый вариант F-150 Lightning всё равно стоит примерно на 10 тысяч долларов дороже, чем было заявлено изначально, а вот цена топ-версии вернулась к первоначальным значениям. Покупатели электромобилей, которые оформили предзаказ в последние четыре месяца, остались в серьёзном минусе. Илон Маск отреагировал на снижение цен на электропикап Ford в своём стиле: основатель Tesla назвал F-150 Lightning «хорошим, но несколько дорогим автомобилем».