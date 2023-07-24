Штрафы и тайные проверки: сможет ли АвтоВАЗ найти управу на дилеров

АвтоВАЗ решил умерить "аппетиты" своих дилеров, которые необоснованно завышают цены на автомобили. По мнению экспертов, это очень хорошее начинание, однако учитывая размер дилерской сети Lada, оно может превратиться в борьбу с ветряными мельницами.

Охоту на недобросовестных продавцов завод начал еще в июне, когда в продаже появилась новая Lada Vesta, и в условиях ажиотажного спроса дилеры стали накручивать на нее цены. Известны случаи, когда стоимость новинки в достаточно простой комплектации Comfort Plus превышала 2,1 миллиона при рекомендованной розничной цене менее 1,3 млн рублей.

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В результате АвтоВАЗом были инициированы жесткие служебные проверки всей дилерской сети на предмет нарушения условий дилерского договора в части соблюдения ценовой политики. В частности, в накрутке цен были уличены три дилерских центра в Москве, которым была приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.

В случае выявления систематических нарушений дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, АвтоВАЗ грозит применять по отношению к таким дилерам штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или даже разрыв дилерского соглашения. Завод продолжает проводить такие проверки, в том числе, тайно.

Как рассказал "РГ" руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, скорее всего, проверки проводятся при помощи тайных покупателей, приходящих в автосалоны, или обзвона дилеров от лица потенциальных клиентов. Результатом таких проверок стали коммерческие санкции в отношении трех московских дилеров, а также возврат прайсов в автосалонах к рекомендованным производителем ценам. В некоторых автосалонах Lada готовы продать автомобиль даже на 30 тыс. рублей дешевле РРЦ.

"Однако нет уверенности, что достигнутые результаты не нивелируются по завершению проверок. Рыночные отношения плохо подвергаются механизмам административного контроля, поэтому эффект от него, скорее всего, будет кратокосрочным", - считает эксперт.

В свою очередь, независимый консультант индустрии "Автомобили и транспорт" Сергей Бургазлиев отмечает, что у автопроизводителей достаточно инструментов воздействия на недобросовестных дилеров: квоты на поставку автомобилей, маржа на автомобили и запасные части, условия оплаты автомобилей, регулируемый размер маркетингового бонуса и т.д. И если АвтоВАЗ будет проводить проверки дилеров регулярно и честно, то с помощью штрафных санкций ему вполне по плечу приблизить ценники в автосалонах к РРЦ.

Другое дело, что такие проверки, по словам эксперта, проводятся, как правило, сторонними организациями и встают автопроизводителям в копеечку. А учитывая размер дилерской сети Lada, которая состоит из более 300 центров, АвтоВАЗу будет сложно и дорого контролировать ситуацию в каждом автосалоне.