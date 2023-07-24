Stellantis и Samsung SDI могут построить в США второй завод по производству аккумуляторов

Stellantis и Samsung SDI намерены построить второй завод по производству аккумуляторов в США
Международная автомобильная компания Stellantis и корейский производитель аккумуляторов Samsung SDI сделали совместное заявление. Как сообщает SPEEDME.RU, они намерены открыть уже второе совместное предприятие в Соединенных Штатах по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей.
В соответствии с нынешними планами, производство должно стартовать в 2027 году. Из заявления компаний следует, что место для строительства будущего завода до сих пор не определено.
Также пока все еще непонятно сколько именно будет вложено в производственный объект и как много людей будет на нем работать. На начальном этапе производственная мощность завода будет составлять 34 гигаватт-часа (ГВтч).