Stellantis и Samsung SDI могут построить в США второй завод по производству аккумуляторов

Международная автомобильная компания Stellantis и корейский производитель аккумуляторов Samsung SDI сделали совместное заявление. Как сообщает SPEEDME.RU, они намерены открыть уже второе совместное предприятие в Соединенных Штатах по выпуску аккумуляторных батарей для электромобилей.

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В соответствии с нынешними планами, производство должно стартовать в 2027 году. Из заявления компаний следует, что место для строительства будущего завода до сих пор не определено.