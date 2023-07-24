«Росатом» инвестировал в разработчика электромобиля «Атом» 6,2 млрд рублей

По данным издания, доля «Рэнеры» в компании могла составить около 23%. В отчете «Кама» фигурирует как «зависимое общество», что означает, что доля «Рэнеры» составляет не менее 20%. В «Росатоме» назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект» и отметили существование синергического эффекта для своего бизнеса по выпуску компонентов для электромобилей, говорится в сообщении.