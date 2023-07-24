Китайцы добавили автомат 5,2-метровому минивэну по цене Geely Coolray. В Поднебесной стартовали продажи BAIC Ace M7 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Новинка доступна в богатых комплектациях с семью и девятью посадочными местами, цены варьируются в диапазоне от 100 до 130 тысяч юаней (эквивалент 1,26-1,63 миллиона рублей). Сравнимо в Китае стоит топ-версия обновлённого Geely Coolray.

© Motor.ru

BAIC Ace M7 — утилитарный однообъёмник с задним приводом, неразрезным мостом и простыми двигателями. Базовый минивэн оснащается «атмосферником» 1.6 (124 силы, 161 Нм), опционально доступен 2,0-литровый безнаддувный агрегат (144 силы и 200 Нм на бензине или 122 силы и 175 Нм на природном газе). До недавнего времени единственной коробкой передач была 5-ступенчатая «механика».

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Теперь в гамму добавлен классический 8-ступенчатый автомат, но он положен только богатым комплектациям. У таких BAIC Ace M7 есть мультируль, кондиционер, информационно-развлекательный комплекс с парой 10,25-дюймовых экранов, отделка кожзаменителем, легкосплавные 17-дюймовые диски и система стабилизации. Габаритная длина — 4,88 или 5,24 метра.

Autohome.com.cn

Главное достоинство «семёрки» — просторный салон, удобный для посадки и высадки пассажиров. В семиместной версии на всех трёх рядах достаточно места для ног. Кресла обшиты износостойким материалом, регулировки только механические, зато есть подлокотники. У длиннобазного минивэна солидный багажник.