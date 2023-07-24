На рынке представили Chevrolet Silverado Jackal

На рынке был представлен модернизированный внедорожник Chevrolet Silverado Jackal, передает Ixbt.com. Его выпустила компания PaxPower.

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Отмечается, что он может конкурировать с RAM TRX и Ford F-150 Raptor R.

За полный пакет тюнинга придется заплатить 35,4 тысячи долларов. Стоимость готового автомобиля на базе нового Silverado ZR2 составляет около 100 тысяч долларов.

Производитель модернизировал подвеску Silverado ZR2.

«После установки оригинальных стальных рычагов и лифта на два дюйма ход передней подвески увеличивается до 305 мм», - пишет портал.

Также компания установила новые 17-дюймовые колеса с шинами внешним диаметром 35 или 37 дюймов. Кроме того, она расширила колесные арки на 102 мм.

В стандартный тюнинг PaxPower за 19 950 долларов входит доработка двигателя. Добавление 6,2-литровому «атмосфернику» нагнетатель Whipple объемом 3,0 л обойдется в 15 450 долларов.