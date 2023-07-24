Мошенник пытался продать чиновникам США устройства, «удваивающие» запас хода электрокаров

Власти Вашингтона заключили контракт на $680 тысяч на поставку устройств, которые должны были удвоить запас хода электромобилей на одном заряде. Однако местному телеканалу WUSA9 удалось сорвать сделку. Об этом пишет Auto.ru.

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За разработку прибора под названием Energy Management Module («модуль управления энергопотреблением», EMM) отвечал стартап из Калифорнии Mullen, а старшим вице-президентом по технологиям назначили основателя Global EV Technology Лоуренса Харджа, который ранее был осужден за государственное преступление.

По словам Харджа, на счету которого числится масса патентов, данное изобретение «омолаживает» батарею, что дает прибавку в запасе хода до 75%. Однако какому именно принципу оно действует не поясняется.

Однако журналисты выяснили, что для улучшения 40 электрокаров Chevrolet Bolt, стоимость которых в США оценивается от $27 тысяч, чиновники готовы потратить дополнительно еще по $17 тысяч. За комментариями телеканал обратился к экспертам, которые высказали сомнения в эффективности разработок и объяснили, что добиться такого увеличения запаса хода при той же ёмкости батареи невозможно.

Кроме того, выяснилось, что Харджа судили за мошенничество. В итоге правительство расторгло контракт на поставку устройств.