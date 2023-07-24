Тesla снижает цены на новые Model 3 перед дебютом обновленной модели

Бренд Tesla снижает цены на новые Model 3 перед дебютом обновленной модели
Как сообщает издание ТАРАНТАС НЬЮС, Tesla заявила о скидках на свои Model 3 и Model Y. Электромобили с нулевым пробегом от Tesla еще никогда не были такими дешевыми.
Теперь Model 3 можно будет купить всего за 30 440 долларов, если вы имеете право на полную налоговую скидку в 7 500 долларов. Что касается Model Y, скидка на него может достигать 5 000 долларов.
Компания старается распродать старые модели в преддверии выхода новинки. Так, обновленную Model 3 покажут в третьем квартале 2023.