В Госдуму внесен законопроект об отмене штрафов с частных дорожных камер

Следует учитывать показания только государственных камер на дорогах, чтобы выписывать штрафы. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от ЛДПР.

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Согласно подготовленному фракцией законопроекту, будут учитываться только доказательства нарушений на дорогах от камер, принадлежащих государственным структурам. Предполагается, что требования к свойствам дорожных камер и места для их установки будет определять Правительство РФ.

В пояснительной записке приводится информация о том, что частный инвестор в среднем по России может получать от работы таких комплексов фиксации не менее 8 миллионов рублей в день.

"И чтобы эта сумма стабильно не снижалась, владельцы оборудования используют различные методы для увеличения доходности, - отметили авторы. - Например, они устанавливаются не на участках с высокой аварийностью, а в местах, где собственники (владельцы) транспортных средств часто допускают незначительное нарушение скоростного режима".

Еще один метод - частники неверно устанавливают комплексы фиксации, что приводит к увеличению показателей погрешности.