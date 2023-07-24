В Россию привезли новый Suzuki Grand Vitara

Один из дилеров привез в Россию новый кроссовер Suzuki Grand Vitara. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 3 800 000 рублей.

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Среди опций продавец указывает панорамную крыша, климат-контроль, круиз-контроль, камеру кругового обзора, бесключевой доступ, кнопку старт-стоп, подогрев сидений, электрозеркала, литые диски, проекцию на лобовое стекло.

Двигатель - 1,5-литровый мотор Suzuki K15C с 48-вольтовым стартер-генератором, выдающий 103 лошадиные силы и 137 Нм крутящего момента. Коробка - шестидиапазонный автомат с гидротрансформатором. Привод - полный.

Grand Vitara является техническим близнецом Toyota Urban Cruiser Hyryder. Платформа, силовая структура и большая часть кузовных панелей у кроссоверов идентичны. Отличаются модели за счёт дизайна фар, фонарей, бамперов, решётки радиатора, линейки колёсных дисков. Длина автомобиля составляет 4345 мм, размер колесной базы - 2600 мм. Это на 170 мм и 100 мм больше, чем у обычной "Витары" (не путать с Maruti Suzuki Vitara). По ширине кроссовер выигрывает 20 мм - 1795 мм.

В салоне нового Grand Vitara все точно так же, как и у "Хайрайдера", за исключением цветовых вариантов обивки. У автомобиля есть информационно-развлекательная система Suzuki Connect с тачскрином 9 дюймов, панель приборов с экраном диагональю 7 дюймов.