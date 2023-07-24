Эксперты напомнили, чем грозит оскорбление инспектора ГИБДД

Попытка сорвать злость на инспекторе ГИБДД может привести к наказанию от штрафа и обязательных работ до уголовной ответственности. Что не стоит говорить патрульным, рассказали опрошенные Autonews юристы.

По словам эксперта-юриста консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Константина Бахтина, нетактичное поведение водителя, такое, как обращение к инспектору на «ты», правонарушением не является, однако не стоит так поступать, чтобы не вызвать негативную реакцию сотрудника ГИБДД.

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При этом, если водитель употребляет нецензурную брань, ведет себя грубо, игнорирует требования представителя государственной власти, например, отказывается предоставить документы на транспорт, то ему грозит наказание.

«Нужно помнить, что за необоснованный отказ от исполнения законных требований инспектора водителя могут привлечь к ответственности по ст. 19.3 КоАП. А это вплоть до 15 суток административного ареста. Поэтому в случае, если сотрудник ГИБДД просит выйти из машины для проведения досмотра, либо проверки на состояние опьянения, лучше не спорить и соглашаться», — пояснил Бахтин.

Юрист напомнил, что брань может быть расценена как мелкое хулиганство и водителю на первый раз грозит наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 рублей или административный арест до 15 суток, а вот повторное нарушение увеличит штраф до 100 000-300 000 рублей.

Причиной же для возбуждения уголовного дела могут стать прямые оскорбления в адрес сотрудника ГИБДД, которые расцениваются как проявление неуважения к государственной власти. К водителю в таком случае будет применена ст. 319 УК, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

При этом инспектор ГИБДД имеет право обратиться за компенсацией морального вреда. Он может заявить иск как в процессе расследования, так и после завершения уголовного дела. Срок исковой давности составляет три года.

Не возместив заявленный моральный вред, водитель уже не сможет надеяться на снисхождение суда и на более легкое наказание в виде судебного штрафа вместо судимости.

Сотрудники ГИБДД, согласно внутренним рекомендациям от МВД должны «игнорировать речевую агрессию, сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и четко разъяснить все требования». При этом, по словам одного из инспекторов, нередко агрессивно ведут себя нетрезвые водители или те, у кого не все в порядке с документами.

«Обычно в таком случае водители возмущается, что сотрудник не представился и не назвал причину остановки, отказываясь, в свою очередь, предъявить документы, и пытаются перевести беседу на сторонние темы», — поделился полицейский.

Он также отметил, что сотрудники ГИБДД часто «жалеют водителей» и не упоминают в рапорте об их поведении.