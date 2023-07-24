Пробка на подъездах к Крымскому мосту уменьшилась

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 600 автомобилей, со стороны Керчи — 20. Как сообщает информационный центр по автодорогам о ситуации на подъездах к Крымскому мосту, по данным на 10:00 мск ожидание со стороны Тамани составляет около двух часов.

С утра 9:00 очередь несколько сократилась. Со стороны Тамани ожидали проезда 650 транспортных средств, со стороны Керчи — 220 транспортных средств.

За 24 июля движение по Крымскому мосту приостанавливалось дважды. Проезд возобновили в 07:48 по местному времени, после чего пробка временно увеличилась.

Напомним, что 17 июля Крымский мост атаковали надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара, их дочь получила серьезные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».