Продажи самого большого кроссовера бренда Haval стартуют в августе

Новый Haval H5 будет строиться на платформе пикапа Great Wall Motors.

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Концерн Great Wall Motors вскоре запустит продажи переименованных внедорожников Haval H5 в Китае. Официальный запуск продаж ожидается в августе, предлагая четыре цветовые опции: белый, черный, серый и фиолетовый.

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Автомобиль Haval H5 построен на платформе пикапа Great Wall Motors. Его передняя часть выделяется брутальным дизайном в стиле RAM с массивной радиаторной решеткой, украшенной двумя толстыми хромированными полосами, квадратными фарами и ребрами на капоте.

Новинка имеет габариты 5190/1905/1835 мм, колесная база составляет 3140 мм, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 600 мм. Стильный и стройный силуэт достигается благодаря его длине и многоспицевым колесам. Багажники на крыше придают ему дополнительный характер, утверждая его статус истинного внедорожника. Задняя стойка широкая и эффектно разделяет заднюю дверь на четверть и заднее стекло.

Внутренний салон обтянут пластиком и украшен хромированными накладками. Дизайн приборной панели и 12,3-дюймового сенсорного экрана мультимедийной системы выполнен в стиле «парящего» интерфейса. Руль имеет классическую круглую форму. Шестиугольные дефлекторы кондиционера находятся под центральным экраном и управляются с помощью физических кнопок.

Внутренний интерьер предлагает пятиместную компоновку. Все сиденья обтянуты кожей коричневого цвета с контрастными швами. Задние сиденья регулируются под разными углами. Если сложить сиденья второго ряда, создается ровный пол, увеличивая объем багажника до 2116 литров. Кроме того, Haval H5 предлагает 37 мест для хранения различных предметов в салоне.

Haval H5 оснащается системой полного привода BorgWarner. Предлагаемые силовые агрегаты включают бензиновый двигатель GW4C20B 2.0T и дизельный двигатель GW4D20M 2.0T, которые работают в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Мощность бензиновых двигателей составляет 145 кВт или 165 кВт, а дизельного – 122 кВт.