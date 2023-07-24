АвтоВАЗ может сократить выпуск Lada Vesta

Конвейер, выпускающий Lada Vesta NG, может перейти на односменный график с 1 августа. При этом его суточное задание составит 300 автомобилей. Такое решение обсуждается на АвтоВАЗе, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Сейчас на заводе оценивают запасы скопившегося некомплектных Vesta NG более чем в 10 тысяч машин. Это количество способно обеспечить месячную продажу даже при активном рынке. Пока АвтоВАЗ сосредоточится на досборке таких автомобилей.

Завод намерен реализовать такое решение без ущерба для своего годового плана и занятости работников. Предусмотренный для Vesta NG объем выпуска предполагается распределить между линиями Granta и Niva, а временно высвободившийся персонал откомандировать на эти конвейеры.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа рассказали о том, что новые Lada Vesta есть в необходимом количестве у дилеров.

В прошлом месяце россияне купили 4 258 машин семейства Vesta NG. Модель уступила лишь лидеру рынка Lada Granta.