«Облако» из мотыльков на мосту в Липецкой области испугало автомобилистов

В городе Елец Липецкой области на мост через реку Сосна прилетел рой мотыльков-поденок. Как сообщает портал «Новости Липецка», бабочки вылетели из воды и стали собираться под фонарями, серьезно затрудняя видимость испугавшимся автомобилистам.

Водителям приходилось сбавлять скорость, чтобы не попасть в аварию, а асфальт побелел от нашествия насекомых. При этом эксперты отмечают, что такая ситуация абсолютно нормальна для поденок. Эти мотыльки представляют собой особый вид бабочек, которые большую часть своей жизни, до нескольких лет, живут в воде.