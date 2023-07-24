КамАЗ приостановил выпуск грузовиков до 6 августа

КамАЗ приостановил производство грузовиков до 6 августа в связи с уходом сотрудников в корпоративный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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При этом персонал, задействованный в сбыте продукции, а также обслуживании и ремонте оборудования, продолжит работать в штатном режиме.

Работникам, занятым в выпуске автомобилей по госконтракту, в 2023 году сокращают отпуск на одну неделю.

"Корпоративный отпуск они отгуляют общим порядком, одну неделю можно взять в течение года по графику отпусков, а четвертая неделя переносится на 2024 год либо заменяется денежной компенсацией", - пояснили в корпоративной газете "Вести КАМАЗа".