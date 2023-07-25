С 25 июля оформить аварию по Европротоколу можно в электронном виде

С 25 июля, можно подать заявление о выплате после аварии через портал госуслуг. Вступило в силу соответствующее указание Центробанка. А в приложении "Госуслуги Авто" заработала соответствующая кнопка. Ранее, 15 июля, вступили в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. А страховщики уже были готовы применять эти нормы, что они подтвердили "РГ".

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Как это будет работать? Если участники ДТП решили оформить аварию по Европротоколу, они могут сделать это в электронном виде с помощью специальных мобильных приложений - "Помощник ОСАГО", "ДТП.Европротокол", "Госуслуги Авто". А также с помощью приложений самих страховых компаний. Через них может быть направлено извещение о ДТП.

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С 15 июля появилась еще возможность направлять заявления по прямому возмещению убытков в свою страховую компанию, а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Это убирает один лишний визит к страховщику. После этого именно страховая компания согласует с заявителем дату, время и место осмотра автомобиля. Это потребует визита либо к страховщику, либо к оценщику, назначенному страховой компанией.

Все дальнейшие согласования могут проходить на госуслугах. Или в личном кабинете страховой компании. Как поясняли "РГ" в пресс-службе Центробанка, порядок и сроки обмена документами в рамках электронного урегулирования и единообразный подход к обработке страховщиками электронных документов определены нормативными актами Банка России. Документы опубликованы 14 июля. Они вступают в силу 25 июля.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе минцифры, в ведомстве создали технические условия для работы этого сервиса. Страховые компании активно к нему подключаются и тестируются.

Страховщики давно готовы работать с таким сервисом.

Мнение

- Компания готова получать в электронном виде заявления от автовладельцев об урегулировании убытков по ОСАГО через Единый портал государственных услуг. Достаточно заполнить заявление, приложить необходимые документы и после подписания электронной подписью обращение будет направлено в страховую компанию. Однако следует отметить, что потерпевшему необходимо установить на свой смартфон приложение "Госключ", без этого подписание заявления невозможно. После получения комплекта документов страховая компания направит в личный кабинет автовладельца на Едином портале государственных услуг подтверждающий статус, - отметила начальник управления сопровождения урегулирования компании "Ингосстрах" Дарья Шведова.

- Через "Госуслуги" урегулирование будет дистанционным. При этом "АльфаСтрахование" и ранее предоставляла своим клиентам возможность дистанционного урегулирования по ОСАГО. С 2017 года это можно сделать через мобильное приложение компании, - рассказал директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.