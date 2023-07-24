АвтоВАЗ опроверг остановку выпуска Lada Vesta
Российский автопроизводитель опроверг появившуюся в соцсетях информацию о том, что с 24 июля сборка Lada Vesta нового поколения приостановлена.
На заводе сообщили "Российской газете", что сборка и сдача автомобилей идут в соответствии с графиком. Тем не менее сборка моделей Lada будет приостановлена на три дня, начиная с 27 июля, по причине переноса части единого корпоративного отпуска.
На прошлой неделе АвтоВАЗ объявил о начале кампании по дооснащению автомобилей Granta, Niva Legend и Niva Travel устройствами вызова экстренных оперативных служб (блоками "ЭРА-ГЛОНАСС").
Другой важной новостью стало сообщение о применённых санкциях в отношении дилеров, завышающих рекомендованную стоимость Lada.