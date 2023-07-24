В России запатентовали новый промышленный образец спорткара
В базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) разместили патент на промышленный образец российского спорткара. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», его владельцем указан автогонщик Роман Русинов.
Машина имеет выраженный спортивный и футуристический профиль. Модель представлена сразу в двух вариантах — с большим спойлером и без него. Технические детали в патенте не указаны.
Вероятно, спорткар выйдет под торговой маркой Rossa, которую Русинов зарегистрировал еще в 2022 году по широкому классу продуктов: спецодежды и транспортных средств. При этом сейчас постройкой автомобиля под таким-же названием сейчас занимается бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин.
Отметим, что сам проект Marussa Motors закрылся в 2014 году, просуществовав всего семь лет. За время своей работы он выпустил 5 серийных авто и 44 прототипа. Лишь три из них получили автомобильные номера. Часть сотрудников перешла на работу Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ).