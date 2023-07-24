АвтоВАЗ ввел новое требование для дилеров

Всем официальным дилерам в ходе проведения предпродажных работ необходимо будет перекрашивать поступившие с завода разнотонные Lada Vesta. Такое требование ввел автопроизводитель «АвтоВАЗ», сообщает VK-группа Avtograd news со ссылкой на компанию «Лада–Сервис».

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Уточняется, что у владельцев ранее приобретенных «Вест» с аналогичной проблемой также есть возможность попросить дилеров устранить визуальный дефект.

Ранее в Интернете начали распространять снимки, на которых видно, что цвет отдельных элементов кузова новых «Вест», собранных в 2023 году в Тольятти, отличается от основного оттенка. Кроме того, покупатели указали на наличие проблем с электроникой и тормозной системой.