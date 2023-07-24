Завод «АвтоВАЗ» ввел новое требование для дилеров
Всем официальным дилерам в ходе проведения предпродажных работ необходимо будет перекрашивать поступившие с завода разнотонные Lada Vesta. Такое требование ввел автопроизводитель «АвтоВАЗ», сообщает VK-группа Avtograd news со ссылкой на компанию «Лада–Сервис».
Уточняется, что у владельцев ранее приобретенных «Вест» с аналогичной проблемой также есть возможность попросить дилеров устранить визуальный дефект.
Ранее в Интернете начали распространять снимки, на которых видно, что цвет отдельных элементов кузова новых «Вест», собранных в 2023 году в Тольятти, отличается от основного оттенка. Кроме того, покупатели указали на наличие проблем с электроникой и тормозной системой.
Также портал «Лада.Онлайн» сообщил, что «АвтоВАЗ» решил изменить комплектации внедорожника Lada Niva Travel и поднять цены. Из прайс-листа исключили версию Classic Plus, которая появилась еще осенью прошлого года.