У электрокара Saab Emily GT появился шанс стать серийным

Анонимный инвестор выкупает права на незавершенную модель Saab Emily GT. Как сообщает портал Saab Planet, неназванный бизнесмен приобрел права на электрокар Emily GT у консорциума NEVS, который владеет Saab с 2012 года. Теперь у незаконченного проекта по созданию перспективной модели появился шанс быть реализованным: по условиям пока еще незавершенной сделки, производство Emily GT будет организовано на прежнем заводе Saab в шведском Тролльхеттане.

© Motor.ru / NEVS Emily GT

Известно, что еще до того, как концерн National Electric Vehicle Sweden (NEVS), владеющий Saab, перешел в режим гибернации, сократил 95 процентов сотрудников и фактически прекратил свое существование, планировалось запустить производство перспективного электрокара — Emily GT. Весной этого года появились официальные изображения модели и выяснилось, что она должна была появиться на рынке как в виде седана, так и в версии с открытым верхом.

Для Emily GT заявлялась четырехмоторная электрическая установка мощностью около 650 лошадиных сил (по одному 121-сильному электромотору на каждом из колес). Емкость батареи должная была составить 175 киловатт-часов — одного ее заряда хватило бы на 948 километров по циклу WLTP. В планах были и менее мощные модификации с установками на 490 и 650 лошадиных сил.

Над обликом электрического спорткара работал дизайнер экстерьеров Хирашем Разаги, в послужном списке которого к тому моменту были Volvo Trucks, Hyundai, Lotus, Infiniti, Bugatti, Lynk & Coи Ford. Также к работе над дизайном привлекли стороннюю фирму Plint Marketing. Судя по официальным изображениям, внешне Emily GT должна была напоминать Saab 9-5 Aero.