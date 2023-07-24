Парковка у поликлиник Москвы будет бесплатной только два часа

В Москве с 31 августа изменятся правила парковки автомобилей у городских поликлиник. Теперь бесплатными будут только первые два часа. Далее начнет действовать повышенный тариф 1 тысяча рублей в час.

К таком мере пришли из-за того, что бесплатные парковочные места у поликлиник, зачастую, занимают сотрудники соседних офисов. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пилотный проект введут в трех поликлиниках столицы. Это затронет всего 12 парковочных мест. Все они будут отмечены специальными синими информационными стендами.

«В среднем пациенты проводят в поликлинике около получаса, включая прием у врача, приход немного заранее до назначенного времени и сборы после», — отметила Ракова.