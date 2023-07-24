В Россию привезли партию кроссоверов Kia KX1

Один из дилеров привез в Россию партию кроссоверов Kia KX1. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года без пробега просят от 2 300 000 до 2 449 000 рублей.

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В комплектацию Kia KX1 входят АВS, система контроля столкновения сзади, задняя камера обзора, датчик давления в шинах, круиз-контроль, система автоматического торможения, регулировка руля и сидений, мультируль.

Модель построена на той же платформе, что и Rio, однако колесная база чуть короче (2580 вместо 2600 мм), да и общие габариты немного меньше (4140 мм в длину против 4240 мм у Rio X-Line).

Kia KX1 оснащается безальтернативным атмосферником 1,4 литра, который в паре с шестиступенчатым "автоматом" выдает 100 л.с. Привод только передний, а задняя подвеска полузависимая.

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В салоне тачскрин мультимедиа-системы встроен в переднюю панель, боковые дефлекторы обдува - круглые. Почти везде используются довольно жесткие материалы отделки, а также пластик под алюминий.