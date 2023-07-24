Дилеры получили первые BelGee Х50, которые заменят Geely Coolray в Белоруссии

Белорусским дилерам начали отгружать переименованные в BelGee X50 кроссоверы Geely Coolray. Об этом сообщает портал Quto.

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На заводе «БелДжи», где выпускается модель, рассказали, что недавно собранная партия кроссоверов BelGee X50 прошла стадию приемки и теперь может быть отгружена дилерам. В белорусских автосалонах ждут поступления автомобилей на следующей неделе.

BelGee X50 отличается от оригинальной Geely Coolray только шильдиками. Компания «БелДжи», которая приобрела лицензию на выпуск китайского паркетника, сможет менять конструкцию, локализовывать компоненты и создавать новые версии кроссовера. Отмечается, что в конструкции модели станет больше комплектующих отечественного производства.