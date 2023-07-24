Стали известны особенности иранского седана Saipa Shahin для России
До конца года в России могут начаться официальные продажи седана Saipa Shahin. Иранская марка опубликовала список особенностей экспортной версии модели, которая будет конкурентом Lada Vesta.
Saipa Shahin представлена в двух версиях: с атмосферным мотором МЕ16 объёмом 1.6 литра. Его отдача скорректирована, но незначительно: 111 л.с. (-4 л.с.) и 145 Нм (-2 Нм). Он работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Вторая модификация "Шахина" - турбированный восьмиклапанный мотор 1.5 литра (109 л.с., 178 Нм), агрегатированный вариатором.
Для седана представлен широкий список опций, в числе которых бесключевой доступ, люк с электроприводом, круиз-контроль с ограничителем скорости, мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, зеркала заднего вида подогревом и электроприводом складывания, кондиционер, колёса с литыми дисками на 15 дюймов, датчик света, кожаный салон, ABS, система стабилизации и помощи старта на подъёме. Странно, что в этом списке из зимнего пакета опций есть только подогрев зеркал.
Предполагалось, что продажи Saipa Shahin начнутся в России в июне 2023 года, однако поставки машин задержались. Причина официальным импортером "Бест Моторс" не называлась. Кроме Saipa на российский рынок планируют выйти ещё два иранских автопроизводителя: Iran Khodro и Kerman Motor Company.