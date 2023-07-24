"Рено" снимает с производства свою самую необычную модель

Производство мини-электромобиля Renault Twizy завершится в сентябре этого года, сообщила французская компания.

«Твизи» вполне можно считать самой необычной серийной моделью марки последних лет. Это даже не автомобиль, а «квадрицикл» по европейской классификации — компактное транспортное средство с ограничениями по мощности и максимальной скорости. Зато во многих странах управлять таким аппаратом можно с четырнадцати лет при наличии «мопедных» прав.

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Электромобиль был рассчитан на двух человек, причём сидели они друг за другом. Также у «Твизи» была грузовая версия: в этом случае на месте пассажирского кресла размещался багажный отсек, рассчитанный на перевозку 200 кг груза.

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Renault Twizy выпускался в двух вариантах — с электромотором мощностью 5 или 17 л. с., максимальная скорость модели составляла 45 и 80 км/ч соответственно. По официальным характеристикам машина могла проехать до 100 км на одном заряде.

За десять лет, прошедших с момента запуска модели, компания продала около 33 тысяч таких электромобилей — в Европе, в основном, но также «Твизи» был популярен в Корее.

В России на «Твизи» ставили автомобильные номера (фото Platesmania.com)

А в 2016 году начались официальные продажи Renault Twizy в России! Электромотор на машинах для нашего рынка развивал 11 л. с., а цены начинались с отметки 800 тысяч рублей. При этом в базовой комплектации не было даже боковых дверей — они предлагались как опции за доплату. До 2020 года дилеры (модель можно было купить только в нескольких автосалонах) продали всего 24 «Твизи», после чего поставки модели в Россию прекратились.

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