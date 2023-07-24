BMW начала использовать ИИ для снижения производственных затрат

BMW начала использовать искусственный интеллект на своем производстве в Спартанберге в США. Как сообщает портал CNBC, внедрение ИИ даже на одной части конвейера позволяет компании экономить свыше 1 млн долларов в год.

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Системы с искусственным интеллектом используют в кузовном цехе. В нем робот-сварщик приваривает к кузову от 300 до 400 металлических шпилек. ИИ осматривает качество его работы, чтобы убедиться, что они установлены правильно. По словам менеджера BMW Group Кертиса Тингла, если система находит неправильно приваренный элемент, то она автоматически указывает на нее роботу и тот исправляет дефект.

Нововведение позволило BMW убрать шесть сотрудников с этой части конвейера и перевести их на другую работу. В результате экономия от решения составляет свыше 1 млн долларов ежегодно.