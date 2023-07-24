Peugeot 405 вернулся в Россию в новом обличье
В Россию привезли IKCO Soren+ – очередную вариацию Peugeot 405 по цене базовой Весты.
Один из дилеров привез в Россию иранский седан IKCO Soren+, базирующийся на платформе Peugeot 405, конструкции которого больше 30 лет. В России уже продавалась вариация данного автомобиля под названием Iran Khodro Samand.
Что касается технической части, здесь установлен атмосферный 1,6-литровый двигатель Peugeot TU5JP4 мощностью 110 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. То есть IKCO Soren+ чуть мощнее Весты с 1,6-литровым 16-клапанным мотором.
В предлагаемой комплектации есть ABS, задние датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль, центральный замок, климат-контроль. Также присутствует обогрев передних сидений и зеркал заднего вида, что является прерогативой экспортной комплектации, так как в Иране в данных опциях нет надобности. Дилер просит за IKCO Soren+ 1,35 млн рублей.