Peugeot 405 вернулся в Россию в новом обличье

В Россию привезли IKCO Soren+ – очередную вариацию Peugeot 405 по цене базовой Весты.

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Один из дилеров привез в Россию иранский седан IKCO Soren+, базирующийся на платформе Peugeot 405, конструкции которого больше 30 лет. В России уже продавалась вариация данного автомобиля под названием Iran Khodro Samand.

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Что касается технической части, здесь установлен атмосферный 1,6-литровый двигатель Peugeot TU5JP4 мощностью 110 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. То есть IKCO Soren+ чуть мощнее Весты с 1,6-литровым 16-клапанным мотором.

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