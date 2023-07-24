Редкий катер с дизайном Porsche выставлен на продажу
Моторный катер Kineo 27, который оснащен мотором Porsche, выставили на продажу во Флориде, передает Motor.ru.
Примечательно, что именно дизайнеры Porsche разработали лаконичный «бесшовный» корпус катера и оформление его кабины.
Стоимость лодки, сконструированной во второй половине 1980-х, составляет 495 тысяч долларов. Всего на рынок выпустили несколько экземпляров модели.
По словам продавца, катер не использовался с момента постройки. Утверждается, что он может разгоняться на воде примерно до 100 км/ч.
Ранее в компании Porsche анонсировали 718 Spyder RS — финальную версию младшего семейства спорткаров Porsche с ДВС. Он должен стать полностью электрическим. Это самый быстрый и мощный родстер модели 718. Он оснащен 6-цилиндровым двигателем объемом 4 л, мощностью 500 л.с. и 450 Нм крутящего момента.