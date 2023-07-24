Редкий катер с дизайном Porsche выставлен на продажу

Моторный катер Kineo 27, который оснащен мотором Porsche, выставили на продажу во Флориде, передает Motor.ru.

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Примечательно, что именно дизайнеры Porsche разработали лаконичный «бесшовный» корпус катера и оформление его кабины.

Стоимость лодки, сконструированной во второй половине 1980-х, составляет 495 тысяч долларов. Всего на рынок выпустили несколько экземпляров модели.

По словам продавца, катер не использовался с момента постройки. Утверждается, что он может разгоняться на воде примерно до 100 км/ч.