Китайский аналог Ford Explorer начали продавать в России

У дилеров появился большой полноприводный Changan CS95 Plus с 233-сильным мотором и автоматом.

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В России начали предлагать Changan CS95 Plus. От обычного CS95 он отличается бампером, решеткой радиатора и рядом технических особенностей.

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Внешне Changan CS95 Plus напоминает актуальный Ford Exlorer. Габариты 4949 х 1940 х 1805 мм при длине колесной базы 2810 мм. Changan CS95 Plus оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 233 л.с., работающим в связке с 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный.

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