В Госдуме уточнили, каким электросамокатам понадобятся госномера

В ЛДПР уточнили, каким электросамокатам понадобятся госномера
Запрет на движение без номеров предлагается ввести только для высокоскоростных и высокомощных самокатов. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя инициативу о внедрении госрегистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), передает "Уралинформбюро".
"Что касается номерных знаков, есть агрегаты, которые летают со скоростью 80 километров в час. Понятно, что другая должна быть сертификация, другие требования к безопасности. Именно поэтому мы предлагаем несколько новую конструкцию по отношению к такого рода агрегату, в том числе номерной знак. В первую очередь речь идет о высокоскоростных и высокомощных, которые внешне похожи на самокат, а на самом деле обгонят автомобили", – цитирует Леонида Слуцкого ТАСС.
О законопроекте, который разрабатывают в ЛДПР, стало известно накануне. Помимо введения госномеров, парламентарии предлагают принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или "зебре".
С 1 марта СИМ внесены в правила дорожного движения и введен ряд мер, в том числе запрет развивать скорость выше 25 километров в час, выезжать на автомагистрали и прочее.
С начала 2023 года только в Свердловской области в дорожных происшествиях с электросамокатами погибли два человека. В целом в регионе фиксируется резкий рост детского травматизма из-за СИМ.