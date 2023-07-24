В Госдуме уточнили, каким электросамокатам понадобятся госномера

"Что касается номерных знаков, есть агрегаты, которые летают со скоростью 80 километров в час. Понятно, что другая должна быть сертификация, другие требования к безопасности. Именно поэтому мы предлагаем несколько новую конструкцию по отношению к такого рода агрегату, в том числе номерной знак. В первую очередь речь идет о высокоскоростных и высокомощных, которые внешне похожи на самокат, а на самом деле обгонят автомобили", – цитирует Леонида Слуцкого ТАСС.