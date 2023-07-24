Эксперты спрогнозировали рост цен на иномарки в России

За первые шесть месяцев 2023 года цены на автомобили в России выросли на 3%. При этом подорожали в первую очередь отечественные модели, нежели на иномарки. Эксперты считают, что в следующем полугодии ситуация будет обратной, пишет Autonews.ru. Скажутся на этом как повышение утилизационного сбора, так и ослабление рубля.

По информации Росстата, в июне 2023 года средняя стоимость автомобилей выросла 3% относительно декабря 2022 года. Это кажется незначительным на фоне подорожания автомобилей в 2022 году: тогда рост стоимость составил 24%, а у иномарок — 40%. При этом в 2023 году цены росли неравномерно. Меньше всего подорожали импортные авто — лишь на 0,78%. Новые отечественные машины выросли в цене ощутимо больше — на 4,46%. Обогнать их удалось поддержанным иномаркам — их цена выросла на 5,29%.

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Однако в оставшиеся шесть месяцев 2023 года ситуация изменится. Эксперты и участники рынка отмечают, что это связано с двумя факторами: ослаблением рубля и повышением утилизационного сбора. В частности, с начала года курс доллара вырос с 70 до 90 рублей. Схожая динамика отмечается и у других валют, в том числе юаня. Он необходим для оплаты ввозимых в РФ китайских машин.

Повышение утильсбора также станет серьезным фактором удорожания. Плата взимается с каждого авто, которое вводят в эксплуатацию на территории России. Производителям отечественных авто он частично компенсируется государством в зависимости от степени локализации. Для ввозимых юридическими лицами машин ставка вырастет минимум на 40 тысяч рублей и максимум — на 790 тысяч рублей (в зависимости от модели авто).

Для схемы параллельного импорта с оформлением через физлиц изменения будут более существенными. Сейчас при такой схеме ввоза действует льготная ставка утильсбора — для всех новых машин она составляет 3,4 тысячи рублей. Однако с 1 августа при ввозе более одного авто в год или при перепродаже раньше, чем через 12 месяцев, физическое лицо должно будет платить утильсбор по полной ставке. В результате цена может увеличиться на сумму до 1,23 млн рублей.

Глава ассоциации Российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин считает, что рост цен во втором полугодии составит от 5 до 10%. Это повлияет на продажи — в лучшем случае они будут такими же, как в первом полугодии, а весь рынок новых автомобилей не превысит 850 тысяч штук.

Независимый консультант в области автопрома Сергей Бургазлиев дает схожую оценку — на 5-8%, а у некоторых моделей на 10%. Дорожать в первую очередь будут иномарки, ввозимые физлицами для перепродажи. Еще один собеседник издания поддерживает такую точку зрения, подчеркивая, что рост цен с учетом валютных колебаний может достигнуть 20%.