АвтоВАЗ зовет владельцев новых Lada Vesta на перекраску

На первых партиях Lada Vesta нового поколения производства АвтоВАЗа владельцы и потенциальные клиенты отмечали разнотон: пластиковые элементы кузова, которые должны быть окрашены в основной цвет - белый, были с жёлтым оттенком. Теперь этот эстетический недостаток можно исправить у официального дилера.

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Дилеры получили от АвтоВАЗа предписание, согласно которому при обнаружении разнотона его необходимо устранить.

"Да, действительно такая кампания проводится. Если у клиента возникли вопросы по тону краски, то он может обратиться в официальный дилерский центр Lada за консультацией. При подтверждении данные работы будут проведены бесплатно для владельца", - цитирует "Лада.онлайн" пресс-службу завода.