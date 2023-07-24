Обновленный Nissan Tiida выйдет в Китае до конца июля

Обновленный Nissan Tiida выйдет на рынок Китая до конца июля 2023 года
Китайские дилеры начали получать обновленные хетчбэки Nissan Tiida, но продажи еще не стартовали. Несколько лет назад эта модель продавалась в России и пользовалась хорошим спросом. В Китае модель также пользуется популярностью, так как автомобиль относится к бюджетному классу.
Пока подробностей об обновленном Nissan Tiida очень мало. Известно, что модель получит один новый цвет, который получил название «беззаботный зеленый». Под капотом установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель HR16 мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с вариатором.
Южный автомобиль