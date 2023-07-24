Обновленный Nissan Tiida выйдет в Китае до конца июля

Китайские дилеры начали получать обновленные хетчбэки Nissan Tiida, но продажи еще не стартовали. Несколько лет назад эта модель продавалась в России и пользовалась хорошим спросом. В Китае модель также пользуется популярностью, так как автомобиль относится к бюджетному классу.