Tesla опередила Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz на рынке электрокаров

Результаты Теслы по продажам электрокаров лучше, чем у трех немецких производителей вместе взятых. По итогам первого полугодия 2023 года Tesla реализовала по всему миру 889 015 «батарейных» машин, что больше, чем суммарный результат трех немецких автогигантов, пишет Bloomberg. Volkswagen продал 321,6 тысячи электромобилей, BMW — 152,9 тысячи, а Mercedes-Benz 112, 9 тысячи. Таким образом, планы европейских концернов по доминированию пока далеки от реальности, и они все больше отстают от Tesla.

Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz проигрывают Tesla как в мире, так и «дома» — на европейском рынке. К примеру, в феврале Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в Европе среди всех, включая машины с ДВС. То есть, она обошла не только Volkswagen ID.3 и ID.4, но и популярные Dacia Sandero и Peugeot 208.

Мешают соперникам Tesla как агрессивная политика снижения цен, которую продвигает Илон Маск, отказываясь от части прибыли ради роста. Также среди негативных факторов числятся проблемы с программным обеспечением, влияющие на продажи Volkswagen в Китае — крупнейшем автомобильном рынке мира.

Кроме этого, Volkswagen пришлось снижать объемы производства ID.4 и ID.7 в немецком Эмдене из-за спроса, отстающего от предложения примерно на 30 процентов. Недавно тяжелое положение дел признал сам глава немецкого автогиганта Томас Шафер: по его словам, миллиардные вложения в электромобили пока не окупаются, и сейчас на кон поставлено буквально всё.