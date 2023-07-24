Индия отказалась использовать китайские технологии в производстве электромобилей

Индийские регулирующие органы отклонили предложение китайского автопроизводителя BYD и индийской Megha Engineering and Infrastructures насчет совместной постройки предприятия стоимостью $1 млрд, которое было сделано 14 июля. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

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По этим данным, индийское правительство отклонило совместный план из соображений национальной безопасности, что связано с необходимостью использовать китайские технологии на территории Индии.

Как отметило агентство, для осуществления прямых иностранных инвестиций обычно одобрение регулирующих органов не требуется. Однако этот случай является исключением, поскольку "инвестиционные предложения от стран, имеющих общую границу с Индией, должны быть согласованы с министерствами иностранных и внутренних дел".

Представители обеих компаний, а также министерств тяжелой промышленности, внутренних дел и финансов Индии воздержались от комментариев агентству.

Крупнейший в мире производитель электрических и гибридных автомобилей, BYD активизирует деятельность не только в Индии, но и по всему миру, пытаясь составить конкуренцию американской Tesla. Она по-прежнему занимает лидирующую позицию по показателям продаж электромобилей.