Автовладелец отсудил у АвтоВАЗа крупную сумму за бракованную машину

В ноябре 2020 года мужчина купил у АвтоВАЗа автомобиль за 686 900 рублей. У машины во время эксплуатации обнаружились серьезные дефекты и владелец обратился в суд. Его требования были удовлетворены, но решение суда до сих пор не исполнено. В связи с этим истец потребовал неустойку в размере 1 737 102 рубля, а также взыскать штраф и судебные расходы.