Honda показала гоночный Civic Type R для Super GT

Он заметно шире дорожной машины, оснащен массивным антикрылом и турбированным двигателем 2.0, развивающим около 650 лошадиных сил. Ездовые тесты хэтчбека начнутся в ближайшие дни. Они пройдут на трассе Okayama International Circuit в Японии.

Представив в январе прототип Civic Type R-GT для класса GT500 японского чемпионата Super GT, Honda наконец объявила о начале ходовых испытаний нового спорткара. Они пройдут 25 и 26 июля на трассе Окаяма. Формально двухдверка построена на базе дорожного хэтчбека, хотя видно, что она заметно шире исходника и вдобавок оснащена совсем не гражданским аэродинамическим обвесом.

Под капотом — двухлитровый турбомотор, прошедший подготовку в Honda Racing Corporation. Согласно регламенту Super GT, его отдача составляет около 650 лошадиных сил. Двигатель оснащен одним турбокомпрессором Garrett 846519-15 и с этого года работает на синтетическом топливе ETS Racing Fuels. Привод, разумеется, задний. Тяга на колеса идет через шестиступенчатую «секвенталку», активируемую при помощи подрулевых лепестков.