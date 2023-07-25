Россиянина лишили прав за пьяную езду на электросамокате

Жителя Зеленограда лишили прав за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Средство индивидуальной мобильности приравняли к мопеду, поэтому россиянину вменили нарушение пункта 2.7 Правил дорожного движения. Несмотря на то, что мужчина попытался оспорить наказание, Верховный суд оставил в силе решение. При этом с марта 2023 года электросамокаты, сигвеи, гироскутеры и другие СИМ законодательно выделены в отдельную категорию.

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Мужчину остановили в Зеленограде, когда он передвигался по городу в нетрезвом состоянии на электросамокате. Россиянина осудили по административной статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в результате чего назначили штраф в размере 30 000 рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

Суд постановил, что водитель управлял электросамокатом с мощностью двигателя более 0,25 киловатт, а следовательно, нарушил пункт 2.7 Правил дорожного движения. В результате средство индивидуальной мобильности приравняли по характеристикам к мопеду, а Верховный суд оставил в силе решение.