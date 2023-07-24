В России выпустили 20 электрокаров УАЗ «Профи»

Электрические УАЗ “Профи” собирались в условиях нехватки комплектующих. С момента запуска проекта производитель выпустил 20 экземпляров.

Модель EVM Pro, оборудованная электрической силовой установкой, построена на базе УАЗ “Профи”. Данный автомобиль оборудован электромотором, производительность которого составляет 116 л.с.

Весной текущего года производитель “Электромобили Мануфэкчуринг Ру” сообщил о запуске нового проекта. Он предполагал сборку электрокаров на базе уже существующих российских моделей. Все 20 экземпляров, которые были выпущены за это время, есть в наличии у компании, так как продажи еще не запущены. Производитель продолжает проводить цикл дорожных испытаний для техники.

Все машины распределены по экспертам, которые проводят оценку качества и тестовые заезды. Как только испытания будут пройдены, модель начнут дорабатывать с учетом рекомендаций. По предварительным данным, до конца текущего года в стране будет выпущено почти 300 таких электрокаров. В 2024 году объемы сборки должны составить 1000 экземпляров.

Вес транспорта составляет 3.5 тонны. Сообщается, что техника способна перевозить на борту до 1 тонны груза. Есть некоторые сведения о технической составляющей автомобиля. Так, максимальная скорость составляет 120 км/час. В оснащении предусмотрена литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея. На полном заряде автомобиль способен проезжать до 300 км.