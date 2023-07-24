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В России выпустили 20 электрокаров УАЗ «Профи»

Электрические УАЗ “Профи” собирались в условиях нехватки комплектующих. С момента запуска проекта производитель выпустил 20 экземпляров.

В России выпустили 20 электрокаров УАЗ «Профи»
© Car.ru

Модель EVM Pro, оборудованная электрической силовой установкой, построена на базе УАЗ “Профи”. Данный автомобиль оборудован электромотором, производительность которого составляет 116 л.с.

Весной текущего года производитель “Электромобили Мануфэкчуринг Ру” сообщил о запуске нового проекта. Он предполагал сборку электрокаров на базе уже существующих российских моделей. Все 20 экземпляров, которые были выпущены за это время, есть в наличии у компании, так как продажи еще не запущены. Производитель продолжает проводить цикл дорожных испытаний для техники.

Все машины распределены по экспертам, которые проводят оценку качества и тестовые заезды. Как только испытания будут пройдены, модель начнут дорабатывать с учетом рекомендаций. По предварительным данным, до конца текущего года в стране будет выпущено почти 300 таких электрокаров. В 2024 году объемы сборки должны составить 1000 экземпляров.

Вес транспорта составляет 3.5 тонны. Сообщается, что техника способна перевозить на борту до 1 тонны груза. Есть некоторые сведения о технической составляющей автомобиля. Так, максимальная скорость составляет 120 км/час. В оснащении предусмотрена литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея. На полном заряде автомобиль способен проезжать до 300 км.

Развитие электрического транспорта в России проводится поэтапно. Одновременно со сборкой техники готовят инфраструктуру для зарядки. В Москве создана сеть, которая включает более 400 пунктов зарядки для электрокаров. В дальнейшем планируется развивать новую систему для экологически чистого транспорта и в других регионах.