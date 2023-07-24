Exeed покажет премиальный кроссовер RX в России

Автопроизводитель Exeed проведет официальную презентацию модели RX 27 июля. Предзаказы на модель уже принимаются в России.

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Презентация премиального кроссовера Exeed RX состоится в России 27 июля текущего года. В рамках мероприятия будут раскрыты все технические подробности и сведения об оснащении. В начале лета в стране запустили прием предварительных заказов.

Одновременно с этим начали завозить кроссоверы по схеме параллельного импорта. В модельной линейке новинка уступает только самому большому Exeed VX. Сообщается, что уровень оснащения данной модели будет соответствовать VX. Особое внимание производитель уделил экстерьеру. Exeed RX получит статус одного из самых ярких на рынке России.

Салон автомобиля разработан с учетом максимального комфорта для водителя и пассажиров. Так, в комплектации заявлена акустическая система с 14 динамиками, несколько больших дисплеев, камеры с обзором на 360 градусов. Отделка салона выполнена с использованием кожи. Некоторые подробности об оснащении все еще держат в секрете. Напомним, что за движение автомобиля отвечает мотор, рабочий объем которого равен 2 литрам, а производительность - 249 л.с. В паре с мотором функционирует роботизированная трансмиссия и система полного привода.

Заранее был раскрыт прайс-лист для модели. Так, базовая комплектация Platinum оценивается в 5 350 000 рублей. Стоимость модели может корректироваться, так как данный прайс был установлен для премьерной партии, которая состоит из 500 экземпляров. Такие машины представлены в топовой комплектации.