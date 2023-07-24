Движение на Крымском мосту перекрыли четвертый раз за сутки

Автомобильное движение на Крымском мосту было перекрыто четвертый раз за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сказано в сообщении.

Автомобилистов, которые уже находятся на Крымском мосту, просят сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности.

Отметим, что 24 июля Крымский мост был перекрыт ещё трижды – в 6:22 по местному времени, в 09:04 и в 17:34. Причины перекрытия автомобильного движения не называются.