Движение на Крымском мосту перекрыли четвертый раз за сутки
Автомобильное движение на Крымском мосту было перекрыто четвертый раз за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – сказано в сообщении.
Автомобилистов, которые уже находятся на Крымском мосту, просят сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности.
Отметим, что 24 июля Крымский мост был перекрыт ещё трижды – в 6:22 по местному времени, в 09:04 и в 17:34. Причины перекрытия автомобильного движения не называются.
17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Погибла семья из двух человек, их ребёнок получил раны средней тяжести.
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