СМИ: "АвтоВАЗ" снова испытывает нехватку комплектующих

Согласно неофициальным источникам, производство новой Lada Vesta NG было приостановлено. Тем не менее, "АвтоВАЗ" опровергает эту информацию, хотя признает наличие проблем с комплектующими. Дилеры, в свою очередь, жалуются на некомплектное поступление автомобилей Lada, которые они не могут выпустить на продажу. Газета "Известия" выпустила материал о ситуации.

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По информации неофициального паблика автозавода в Тольятти, 24 июля производство Lada Vesta было приостановлено, а сотрудники приступили к досборке некомплектных автомобилей. Однако, "АвтоВАЗ" быстро опроверг эту информацию. Представители завода заявили, что план производства Lada Vesta и отгрузки автомобилей в торговую сеть выполняется. Они также признали наличие проблем с комплектующими, но отметили, что это контролируемая ситуация. Несмотря на это, дилеры жалуются на некомплектные поставки Lada Vesta.