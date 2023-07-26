Суд: Конфискация автомобиля у пьяного не освобождает водителя от выплаты кредита

Суд в Вологодской области конфисковал у пьяного водителя машину, купленную в кредит. Причем кредит был оформлен на бывшую жену выпивохи. Теперь экс-супругам придется разбираться с долгами, которые никто с них не снял. А о машине придется забыть.

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Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, некий 27-летний череповчанин был задержан в апреле этого года, когда управлял автомобилем в состоянии опьянения. Прибор показал, что в выдыхаемом водителем воздухе витало 1,294 мг/л этилового спирта. Непорядок. Более того: выяснилось, что он вообще не имел права находиться за рулем.

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"Месяцем ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев", - рассказывают в пресс-службе.

Поэтому сейчас гражданина обвинили уже по уголовной статье. Череповецкий городской суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком в два года.

"Кроме того, любителю нетрезвого вождения пришлось расстаться и с транспортным средством, которое использовалось при совершении преступления - суд конфисковал автомобиль марки "Тойота Королла" в пользу государства, несмотря на то, что он приобретен в период брака на заемные денежные средства, а потребительский кредит оформлен на супругу осужденного, - продолжают в пресс-службе. - Суд отметил, что данный факт может служить основанием для обращения супруги подсудимого в порядке гражданского судопроизводства для определения ее доли в общем имуществе семьи".

Иными словами, супруга может попросить переписать кредит на ее мужа. В конце концов, ее вины в случившемся нет. Вообще, история косвенно объясняет, почему они развелись. От таких мужей, как правило, одни проблемы.

Возможность конфискации автомобиля за повторную пьяную езду появилась в прошлом году. Норма активно применяется, так что цена второй рюмки за рулем - не только права, но и автомобиль

Раз машиной пользовался бывший муж, вполне разумно, что и платить за нее стоит ему. Но тут - как суд решит.

Как бы то ни было, конфискованную машину банку не отдадут. А значит, и кредит списан не будет. Конфискованное уходит государству. Долг по кредиту остается личной проблемой человека.