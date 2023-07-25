В России появятся автомобили двух новых китайских брендов

Дистрибутор автомобилей Haval в РФ до конца 2023 года запустит в стране продажи машин брендов ORA и WEY. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева.

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«ORA — это полностью электрические автомобили. WEY — это гибридные кроссоверы. Я могу подтвердить, что мы готовимся к запуску этих двух брендов в России до конца этого года»,— заявил топ-менеджер.

О том, какие именно модели будут представлены на российском рынке, пока неизвестно. По словам Андрея Акифьева, WAY будет позиционироваться как премиальный бренд. Что касается ORA, то это будут автомобили в высоком ценовом сегменте.