В России стартовали продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5

После запуска продаж в России премиального седана Hongqi Н9 и полностью электрического полноприводного внедорожника E-HS9 китайский бренд объявляет стоимость и комплектации седана H5 и внедорожника HS5.

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Седан H5 отличается вместительностью: его длина составляет 4,985 м, ширина - 1,865 м, высота -1,465 м. Модель имеет передний привод и оснащена турбированным бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л номинальной мощностью 218 л.с. (максимальный крутящий момент 340 Н·м) с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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На выбор предлагаются две комплектации. Уже первая - Comfort - отличается наличием таких опций, как панорамная крыша, автоматическое включение фар, интеллектуальное управление ближним и дальнем светом, водительское сиденье с электрорегулировкой по 8 направлениям, вентиляция, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, атмосферный свет в салоне, датчик качества воздуха, датчики парковки, видеорегистратор, парковочный ассистент с камерой на 360°. Рекомендованная розничная цена автомобиля в версии Comfort - 4,79 млн рублей.

Во второй комплектации - Deluxe - к перечисленным опциям добавляется адаптивная система ближнего света, наружные зеркала с запоминанием параметров, отделка сидений кожей, электрорегулировка водительского сиденья по 12 направлениям, беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона. Рекомендованная розничная цена автомобиля в этой комплектации - 4,99 млн рублей.

Внедорожник HS5 имеет длину 4,76 м (ширина - 1,907 м, высота - 1,7 м). Его конструкция включает полный привод, бензиновый двигатель рабочим объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 8,7 с. Возможны пять режимов движения: эконом, комфорт, спорт, снег, бездорожье.

Внедорожник предлагается в двух комплектациях. В первую - Comfort - входят автоматическое выравнивание и включение фар, электрозеркала с подогревом, накладки на пороги со светодиодной подсветкой, панорамная крыша, передние и задние датчики парковки с камерой 360°, сиденья с отделкой из кожи Nappa и Alcantara, сиденье водителя с электрической регулировкой по 12 направлениям, вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, аудиосистема Bose с 12 динамиками, двухзонный климат-контроль, датчик качества воздуха. Электронные ассистенты представлены круиз-контролем, системой мониторинга "слепых" зон и системой помощи при спуске. Рекомендованная розничная цена автомобиля в этой комплектации - 4,99 млн рублей.

Во второй комплектации - Deluxe - добавлены такие опции, как беспроводная зарядка телефона, зеркало заднего вида с мультимедиа, интеллектуальное управление дальним светом, система запоминания параметров сиденья водителя, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения. Рекомендованная розничная цена такого автомобиля - 5,59 млн рублей.