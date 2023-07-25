В Россию привезли партию Skoda Octavia Pro

Один из дилеров привез в Россию партию новых Skoda Octavia Pro. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года без пробега просят от 3 090 000 рублей.

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Skoda Octavia Pro имеет колёсную базу на 44 мм больше, чем обычная версия: 2730 мм. В результате этого и установки комплекта бамперов в стиле "заряженной" Octavia RS габаритная длина выросла на 64 мм - до 4753 мм.

В салоне отличия заключаются в мультимедийной системе диагональю 12 дюймов. Напомним, у "обычной" Octavia размер тачскрина меньше и составляет 10.25 дюйма. Также Octavia Pro получила трёхспицевый руль, в то время как у лифтбека со стандартной колёсной базой он двухспицевый.

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Skoda Octavia Pro оснащается турбированным 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Производят модель в Китае на совместном заводе SAIC-Volkswagen.